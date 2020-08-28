大法官今(28日)天公布793號解釋，確認北高行法官所提的《黨產條例》爭議全數合憲。婦聯會主委雷倩對此嚴重譴責大法官許宗力主導釋字793號，指為了要護航實質上違憲的《黨產條例》，他們可以完全不顧中華民國憲法的基礎，完全推翻了現代法治國的重要基本原則。

雷倩表示，「我們早知道有的大法官本身就是《黨產條例》的設計者，有的大法官是提案者的配偶，他們拒絕迴避同時堅持強勢主導，我們早就知道他們要做出違憲之決定很難期待，對於這樣的結果我們很難說不失望。」

婦聯會律師表示，北高行的七位法官在執行法官工作的時候，都會認為《黨產條例》是違憲的，並無懼任何困難申請釋憲，結果大法官們竟然是以轉型正義的理由，認定《黨產條例》全都合憲。「我們認為大法官完全失去憲法高度與守護者的工作，這樣的大法官、這樣的憲法法庭不值得我的信任，我不認為他能守護人民自由的權利。」

(中時 )