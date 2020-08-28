館長陳之漢28日凌晨2點，在林口成吉思汗健身俱樂部旗艦店，遭到劉姓男子埋伏槍擊，劉男連開3槍後逃逸，館長手臂及腿部中槍，更是造成右大腿粉粹性骨折，傷勢嚴重，劉男犯案後隨即帶槍投案，還找來2名律師到場協助，資深刑警懷疑背後有「藏鏡人」，可能是黑幫經過詳細的布局，認為劉男不可能因為「性騷事件」就開槍。

粉絲轟館長3槍原因曝光 疑不爽性騷擾被肉搜

嫌犯劉男28日凌晨2點，喝了一點酒後，帶著醉意跑到林口健身房門口埋伏，趁館長準備上車時，朝他開了三槍，隨後劉男帶著裝有一把槍、還有5發子彈的包包，步行前往林口警分局文化派出所自行投案，警方初步調查，劉男並沒有幫派背景，且開槍理由是「性騷擾」所導致。

但有資深刑警認為案情沒這麼單純，第一個讓人疑惑的點，劉男住在內湖，「怎麼會跑到林口運動」，再來劉男不久前亂摸館長5分鐘，最後還大鬧健身房，要求退費，一切行為可能只是「合理化的藉口」，目的是為了開槍。

刑警猜測館長可能得罪某些人，因此被教訓，開槍有2種可能，一是沒有打中要害，警告、教訓意味比較濃厚，因為如果真的有深仇大恨，可能就會擊中要害，或許真的是單純報復，也有可能是「黑幫設下的警告佈局」。

對此，新北市警局刑警大隊長黃壬聰受訪時表示，警方目前調監視器確定行兇時是一人犯案，目前雖未發現有幕後主使或其他共犯，但不排除各種可能性，警方專案小組已針對各種可能動機積極釐清偵辦中！

(中時新聞網)