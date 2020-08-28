袁詠琳（Cindy）出道11年，近期因參與大陸真人秀節目《乘風破浪的姐姐》人氣爆漲，除了商演活動接不完，更受邀四度為美國棉代言；她去年飛往美國德州的棉田實景拍攝新歌〈21天〉MV，首日就遇上當地最冷氣候，戶外僅零下6度、體感零下12度，為求畫面完美，Cindy努力克服低溫造成的身體不適，順利完成拍攝。

此行是Cindy第一次到海外拍攝MV，而且還是回到她小時候長大的地方，早在出發前她心情格外興奮激動，當拍攝團隊第一天落地休士頓，Cindy的媽媽早已準備滿桌家常菜迎接女兒及工作人員，好讓大家在開工前補充滿滿能量。拍攝首日前往一間充滿美國南部特色的餐廳取景，餐廳老闆也為家準備道地餐點，拍攝時戶外開始下雪，一度令團隊擔心隔日要在拉伯克拍攝棉田的狀況，好在第二天氣候狀態良好，即便遇上當地最冷的兩天仍順利完工。

由於Cindy必須穿著短袖短褲在公路上走路、在車上跳舞，並且穿著單薄的衣服在棉田中對嘴，於是她利用拍攝空檔邀妝髮師一同在棉田中央跳健康操維持體溫，盡心盡力克服外在所有不利因素。她此次找來同門師弟派偉俊及好友迦安合作〈21天〉，唱出女孩離開愛情後，俐落灑脫的勇氣，Cindy希望透過這首歌，傳遞無論身處哪一個年齡階段，都別害怕給自己繼續往前的機會。

袁詠琳去年飛回德州老家拍新歌MV。（杰威爾提供）

(中時 )