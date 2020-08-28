許多人會藉由外在物質的東西來表示自己的財富能力及身分地位。近日就有一名網友表示，上個月和一群同事出遊，他便向哥哥借了A8(名貴房車)出門，沒想到不久後竟被暗戀的女同事告白，也順理成章的發生關係，但慘的是，這一個月交往的花費已超出他能力範圍，也讓他苦惱該如何向女友開口「有錢的是我哥，不是我」。

原PO在臉書社團，「靠北女友my girl」上表示，自己目前26歲，在公司任職快1年，月薪大概4萬左右。上個月剛好同事約出遊，於是他便向在台積電工作的哥哥借了A8開出門，出遊時開到同事也開玩笑說，開A8是多有錢，他也開玩笑的回覆「上班只是上身體健康的。」

怎料，原本和他聊天頻率不高，且同時也是他暗戀的女同事在出遊後幾天，突然和他聊的熱絡，不久後就主動向他告白。當下他樂得不得了，於是就正式開始交往。在情人節當天，他們順理成章發生關係，女生還開玩笑地說「以後要娶我」，兩人也聊到未來的事，讓他不禁開始苦惱，「我自己也是挺笨的，不敢坦承自己其實沒啥錢，有錢的是我老哥。」原PO也補充，「這一個月的花費已遠超過我的範圍了。」

原PO也擔憂，自己是否該向對方吐實，但他又害怕實話一說出，對方會離他而去，「我又不想放棄眼前的美夢，很害怕她會離我而去。」更說自己這樣的行為是不是社會垃圾。

對此，許多網友給出建議，「如果他不是喜歡你，是喜歡A8，那即便A8是你的，你真娶了他，婚姻也不會幸福，快去坦承吧！拖越久給自己的傷害越大」、「下次約會就騎自己的車去吧！如果她虛榮會自己離開的，如果是真愛，不存在欺騙也是好事」、「說一個謊言，要用更多謊言來彌補」、「你只要跟他說A8不是你的就行了，其它交給她處理，你不用煩惱。」

(中時新聞網)