隨著家燕過境夜棲進入高峰後，紅尾伯勞也開始現蹤恆春半島。以前每到這個時節，也開始進入伯勞的獵捕期，楓港沿路都是「烘鳥仔巴」的烤伯勞攤位，恆春半島居民亦開始大啖烤伯勞，直到伯勞列入保育動物後，獵捕狀況才逐年減少。

墾丁鳥達人蔡乙榮說，恆春半島的紅尾伯勞一般都在8月下旬登場，早一點中旬就能看到，今年現蹤的時間點差不多。紅尾伯勞過境高峰期為9月，恆春半島能見到滿滿的伯勞，10月數量就逐漸減少。

他說，過境台灣的伯勞大多從中國大陸飛來，也有從日本、韓國來的，台灣為其中繼站，會繼續飛往菲律賓等東南亞國家。不過也有些伯勞會留在台灣過冬，也就是所謂的「冬候鳥」，不過即使留在台灣度冬，最晚5月也都會離開。

過去恆春半島老一輩都說，中秋節過後的伯勞頭部會長蟲不能再吃，蔡乙榮說，野生動物都有寄生蟲，沒有研究顯示伯勞中秋後才會長蟲，推測應是老一輩的智慧，為了生態永續的關係。

除了紅尾伯勞外，目前恆春半島也有大量的家燕、黃頭鷺、小白鷺的遷徙族群，數量之龐大非常壯觀。另外鷸鴴科水鳥也已經呼朋引伴南下，恆春半島因棲息環境不夠廣闊的關係，雖然能見到很多種類的鷸鴴科水鳥，但數量都不多。

(中時 )