南投縣府首創「原鄉原住民烤豬認證」，原80多人報名，經考核後45位烤豬職人誕生。縣府未來也將每年辦理認證培訓，並透過不定期抽查訪視等品質管理機制，協助已通過的職人精進自身產品，也確保商標公信力。

縣府主辦的「南投縣原鄉原住民烤豬認證」為全台首創，第一屆烤豬職人認證培訓6月份在仁愛鄉、信義鄉辦理兩場次；各為期兩天課程，並結合信義雙龍瀑布七彩吊橋開幕，在雙龍國小辦理術科測驗，在審核職人同時，也讓遊客免費品嘗美味烤大豬。

縣府原民局表示，烤大豬興起，有不少非原民業者也嗅到商機，標榜「原民烤豬」但非原民，這次認證身分也是重點，是當地原住民才能考核。而這次報名有80多位，經考核有45位職人誕生，考驗的不僅是實際操作，而衛生安全、原住民食物、消費者保護等專業知識，也在考核範疇內。

未來民眾若想要吃到道地的烤大豬，可指名有認證的職人，這些職人不僅是完美運用培訓課程中所學得專業知識與技巧，同時也獲得專業評審與民眾的青睞與認可。

此外，31日將在南投縣原民局文物館舉辦授證儀式，縣府將授予職人證照商標證書、信物番刀、背帶給通過認證的烤豬職人，代表對職人的最高認可，也宣告南投縣原住民烤豬業者聯盟正式成形。

縣府表示，未來將每年辦理烤豬職人認證培訓及考試，並透過不定期抽查訪視，確保品質，也協助已通過的職人精進自身產品；創新與服務品質，確保商標公信力。

(中時 )