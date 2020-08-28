中職中信兄弟在今年的「洋將大限」日期尚未到期之前，已經做出最新的決定，中信兄弟今（28）日確定留用米蘭達、羅傑斯、德保拉與雷艾斯等4位洋投。

中信兄弟註銷另一位洋投「萊公主」萊福力，主要是萊福力因肩部肌腱撕裂傷，領隊劉志威表示，按照復健進度、加上復健賽可否恢復到百分之百，目前可能較為保留，因此就讓新洋投雷艾斯銜接一軍賽事。

雖然中信兄弟放棄萊福力，但「萊公主」認為與球隊合作愉快，也很感謝球隊對他的肯定，雖然今年對球隊的貢獻較以前少了，可是他很喜歡台灣、謝謝球隊對他的照顧。

目前「萊公主」除了參加二軍比賽外，也會參與球隊的公益活動，劉志威指出，球隊也會謝謝萊福力可以配合一些公益活動。

由於中信兄弟給了萊福力明年的合約，因此萊福力仍會留在台灣直到今年球季結束，劉志威說，留在台灣可以掌握他復健的進度，既然球隊給了他明年合約，也要隨時掌握他的狀況，球隊也會比較放心，這對雙方都有好處。

(中時 )