嘉義市立棒球場整修施工。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠率市府團隊視察棒球場整修施工情形。（廖素慧攝）

嘉義市政府爭取到教育部體育署前瞻經費8500萬元，以及市府自籌經費共1億2150萬元，整修市立棒球場，工程於4月底開工，工期7個月，目前工程進度50.15％，預計在今年11月完工，市長黃敏惠28日視察施工現況。

黃敏惠表示，市府積極培訓國中小基層棒球選手，成立棒球隊，致力各級棒球選手的銜接，每年12月主辦諸羅山盃國際少棒賽，棒球場整修將會如期完工，讓今年諸羅山盃國際少棒賽如期舉辦，希望小選手及觀賽民眾有更好的比賽場地及觀賽體驗。

教育處長林立生說，棒球場整修項目有看台與座椅的更新、天然草皮鋪設、場地排水改善及計分板更新等軟硬體設施，更新後可以解決排水不佳的問題，另外，座椅更新、新設LED記分板及打擊視線牆，觀賽視覺更優，重訓室、貴賓室及裁判休息室也更舒適。

此外，觀光新聞處在棒球場周邊正進行城鎮之心「步行散策．樂活水岸」工程，完工後的球場內外整體煥然一新，讓來自世界各地的球員及球迷可以感受到全新的嘉義市立棒球場。

(中時 )