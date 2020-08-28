倉和（6538）因股價表現剽悍，應主管機關要求公告7月自結損益，在營收成長之下，倉和7月獲利3,900萬元，每股稅後純益1.3元，年增76％；倉和今年上半年每股盈餘已達7.63元，7月自結損益亮麗之下，累計倉和前7月每股盈餘已達8.93元，幾乎直逼2019年全年獲利。

倉和日前舉行線上法說會，公司對第三季營運看法正向，第二季受疫情衝擊，導致營收呈現季減，然而隨著第三季太陽能客戶重啟拉貨，倉和的7月營收已經回升至1.7億元，月增12％、年增37.5％，累計前7月營收達11.6億元，年增率更達66％。

倉和28日股價一度大漲超過半根漲停，但大盤指數適逢摩台結算，指數終場下跌逾60點，倉和也因短線拔檔賣壓下壓至平盤，不過盤後公告的7月損益自結數亮麗，累計倉和今年前7月每股盈餘達8.93元，幾乎直逼倉和2019年的全年獲利9.39元。

受惠於雷射PI網版出貨成長帶動，倉和上半年營收約9.93億元、年成長72.7％，營業利益約3.44億元、年成長228％，稅前淨利3.29億元、年成長203％，稅後淨利約2.31億元、年成長172％，每股盈餘約7.63元。

(工商 )