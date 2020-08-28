（行政院今下午召開記者會說明美豬、美牛進口。圖／杜宜諳）

蔡英文總統宣布美豬、美牛進口，行政院下午舉辦記者會，經濟部部長王美花表示，這幾年來很多國家陸陸續續開放萊克多巴胺的豬肉，特別是想加入CPTPP會員國中，有不少我們的貿易競爭國都開放了，所以面對這問題，台灣如果不解決，洽簽經濟整合協定是不可能的事情，如果不解決台灣就會被孤立。

「為什麼我們要去克服這樣的問題？」王美花指出，台灣經濟高度仰賴對外貿易，以去年的生產總值18兆中，出口占了10兆、比例達54％。她說，這一陣子在辦理紓困的措施裡面，走訪很多傳統產業時，就會有廠商提到在國外面臨跟別人競爭的時候，台灣有先天的關稅門檻障礙，「台灣需要走出去、繼續成長」，這是一個開放戰略問題。

王美花強調，現在國際有科學標準，在國際標準之下，台灣要不要來面對、要不要來克服，特別來說台美關係，「美國是我們最密切的戰略跟經貿夥伴之一」。

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