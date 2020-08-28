黨產條例釋憲案，司法院大法官作成「完全合憲」解釋，審理黨產案、聲請釋憲的台北高等行政法院7名法官、3組合議庭，今統一由北高行發聲明，表示未來應受拘束，將依大法官解釋意旨裁判。

北高行聲明指出，法官審理案件是以適用法律為大前題，就個案事實進行法律的涵攝與適用，不審查法律是否違憲，若認為有違憲之虞，只能聲請大法官釋憲，並裁定停止訴訟。

北高行表示，目前審理的相關案件，在大法官作出釋字第793號解釋後，因該解釋有拘束全國各機關及人民的效力，承審法官即應受其拘束，依解釋意旨裁判。

北高行目前聲請黨產條例釋憲、停止訴訟的3件訴訟，包括黨產會2016年11月認定中央投資、欣裕台兩公司為國民黨附隨組織，禁止處分8億餘元財產；2018年2月認定婦聯會為附隨組織，凍結387億元資產命移轉國有；2018年6月認定民族、民權、國家發展3基金會各接受欣裕台捐助3000萬元，是附隨組織，凍結9000萬元資產。

另國民黨被黨產會認定為不當黨產，並移送強制執行的案件，包括國民黨458筆土地及8億6488萬3550元，目前已徵得1239萬0908元；國民黨出售舊中央黨部大樓所得11億3973萬6元；國民黨出售大孝大樓獲利7億8275萬8715元，已徵得195萬3407元，也因國民黨提告及黨產條例釋憲而停止訴訟，未來也將續行審理。

(中時 )