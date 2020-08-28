蔡英文總統今日拍板定案，決定開放萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，農委會主委陳吉仲今下午出席行政院記者會表示，含有萊克多巴胺的豬肉僅限進口，國內不可使用，農委會今天就會修改相關動物用藥殘留量允許，訂定萊克多巴胺後公告，接著衛福部會訂定人體最大安全容許量，不涉及修法，預計明年1月1日生效。

針對蔡英文總統宣布開放美豬、美牛進口，行政院今天下午舉行記者會說明，由發言人丁怡銘主持，政務委員鄧振中、經濟部長王美花、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲出席，說明美豬、美牛開放細節。

陳吉仲表示，農委會今天會修改動物用藥殘留量允許，這次修改只針對克多巴胺，將預告7天，9月4日公告；衛福部則將訂定最大殘留容許量，9月13日公告最大殘留容許量，明年1月1日生效，不涉及修法，確保消費者賣到美豬都有標示。

美牛部分，9月2日衛福部針對查驗程序預告進口規定，9月10日公告，1月1日生效，相關規範跟日本、韓國一致，政策方向也是一樣。

針對美豬萊克多巴胺安全容許值，陳時中說，這是憑科學證據及國際標準訂定，希望讓國人放心安心，為讓國人有選擇權，將會強制散裝食品必須要清楚標示，未標示可處3萬元至300萬元，標示不實可開罰4萬元至400萬元，也會加強府到各衛生單位協助讓產品標示清楚，對食品安全不鬆懈。

(中時 )