海基會秘書長詹志宏今正式上任，他表示，在2006年離開工作了8年的海基會團隊，時隔14年之後，再度回到海基會，這是難得的緣份。公職年資30年，超過三分之二以上的時間，直接或間接參與兩岸事務，這是榮幸，也是責任。

海基會今舉行第10屆董監事會第1次臨時聯席會議，會中正式通過詹志宏出任副董事長兼秘書長，詹志宏致詞表示，海基會成立三十年來，儘管兩岸關係起起伏伏，兩岸雙方在不同時期也都有各自期待優先推動的事項，然而，海基會與大陸海協會在雙方政府的授權和委託之下，持續扮演著中介的角色。

他說，海基會受託辦理的會務，可以歸納為｢服務｣與｢協商｣兩大職能，在服務上，海基會同仁可說是全年無休，為需要服務的民眾，及時提供了必要的服務。據統計，去年提供兩岸人民的各類服務案件，達33.9萬多件，平均一天達一千多件，這是非常可觀的數量，也是海基會全體同仁多年經營下來的成就。

詹志宏指出，另一個受到討論的職能，就是｢協商｣。在兩岸三十年的互動過程中，海基會曾經在我方的談判團隊中，扮演著重要的角色，也有完整的經驗與紀錄。兩岸在還沒有恢復協商之前，海基會要做的，就是把過去的經驗，有系統的整理好，相關同仁也做好必要的準備，在時機成熟時，海基會隨時可以接受授權，參與我方的團隊，執行任務。最後他說，今天起，他和海基會全體同仁一定會全力以赴。

(中時 )