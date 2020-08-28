為表彰及感謝義警人員常年協助警方維護地方治安，日前台中市警第二分局舉行績優義警表揚大會，來自各行各業的義警們，平日忙碌工作，閒暇之餘還要協勤維護治安，一年一度聚會，大家熱歌熱舞上陣，展現才藝，釋放緊繃的情緒，現場充滿溫馨、歡樂的氣氛。

績優義警表揚大會舞台，義警們輪番上陣，除穿插中外名曲演唱及小提琴、薩克斯風樂器演奏外，熱情的義警們也自編舞蹈，以熱舞炒熱現場氣氛，獲得滿堂喝采，展現協勤民力人員熱情活力的一面，更凝聚共同維護治安的向心力。

台中市警第二分局指出，台中市民眾治安滿意度亦逐年上升，尤其是居住社區滿意度由100年的77．6％、到108年已進步到95．3％的六都最佳成績，其次，有關「安居緝毒專案」及「掃黑工作專案」，警察局均獲中央評核為六都表現第一，感謝協勤民力不求回報的默默付出與支持。

台中市警第二分局舉行「109年度推動警勤工作及表揚績優義警人員聯誼活動」，邀民進黨立委莊競程、警察局督察長邱文亮，與義警中隊中隊長陳政顯（現任市議員）共同頒發獎狀表揚，義警副中隊長蔡信和等13名績優義警人員。

(中時 )