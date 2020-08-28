南投縣長林明溱28日在臨時議會時表示，研擬將草屯九九峰園區共29公頃，預計標售6.3公頃，由民間業者開發，經參考周邊土地實價登錄價值估算，標售金額約達5.6億元規模，足可因應其於約22公頃園區開發所需，進而帶動草屯觀光。

28日南投議會臨時會，有議員針對位於草屯鎮九九峰生態園區多筆土地議題表示，該園區開發案是攸關草屯鎮發展重要施政計畫但遲遲未開展，林明溱回應，縣府正積極規劃推動自行開發建設，也將標售6.3公頃土地給民間業者，並獲議會通過，報請行政院核定，進行標售作業。

多年來縣府積極推動九九峰開發計畫，希望結合原始林相；及特殊地質景觀，打造生態公園，但經2次公開招商，皆受景氣及疫情影響等因素影響而流標。

林明溱說，九九峰園區共29公頃，標售給民間業者達6.3公頃，剛好有民間業者探尋欲開發植物園區，也與初期構思要做生態園區相符合，所以才研擬將九九峰部分園區標售。

標售土地6.3公頃，約1萬8000坪，經參考周邊土地實價登錄價值估算，標售金額約達5.6億元規模，足可因應其於約22公頃園區開發所需。

觀光處長陳志賢指出，九九峰生態公園園區，目前由縣府自行規劃開發建設，以環境教育、生態保育、觀光休憩等為開發構想。本次提案交由行政院核定後，將由縣府估價小組委託多家鑑價公司鑑價後，並採公開標售方式辦理，盼未來透過投資廠商參與，讓整體園區開發有加乘效果。

(中時 )