美國豬肉、牛肉要來台了！府院拍板，鬆綁瘦肉精豬肉、放寬30月齡以上美牛進口。國民黨智庫副董事長連勝文直言，美國豬肉，他覺得並不好吃！

連勝文在臉書表示，做一個消費者，他喜歡吃美國牛排，但是美國豬肉，他真的覺得不好吃！他之前在減肥時，曾夢到在美國吃牛排，但卻連想都沒想過任何在美國的豬肉餐點；他一直懷疑，為何有些美國的中餐館，牛肉餐點竟然比豬肉多，而且在美國最常見到中餐館的豬肉，就是糖醋排骨，或咕咾肉，都是加了很多醬料的菜。所以純粹從消費者的角度看，美國的豬肉如果拿來做ham,bacon或是pork rip（沾了很多烤肉醬的豬肋骨排）或許還可以，但拿來做中餐，味道實在不太行。

連勝文指出，美豬進口對台灣豬農的影響，並不是因為美國豬肉不好吃就沒事，而是，如果美國以大量低價的豬肉來搶佔市場，特別是大宗餐飲，或豬肉加工品市場，那會不會嚴重影響到台灣豬農的生計？

連勝文點出，總統蔡英文曾說「敢進口美豬，總統就下台」，如今卻180度轉變，不知道蔡英文敢不敢像他一樣，直接宣布美國豬不好吃，自己絕對不買，如果連這個都不敢，那當年支持蔡的這些豬農，恐怕真的要為此欲哭無淚了。

網友回應說：「817準備好了嗎？今晚，我想來點...美國豬排飯。」、「支持台灣滷肉飯⋯！」、「就說美國衛生部長來了代價大。」、「說到吃，勝文果然是權威啊！」

(中時新聞網)