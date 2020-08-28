桃園市水務局針對南崁溪整治，不過近期大雨過後，南崁溪檜稽橋河段、三民公園一帶魚屍遍野。不但臭氣熏天，民眾經過也於心不忍。有民代請魚類專家查看，希望水務局以建立T壩、深潭、改善坡度、增加攔河堰改善。

市議員黃家齊表示，南崁溪過去髒亂不堪，經過整治後的確改善很多，但是這幾個月，只要大雨過後，南崁溪檜稽橋河段、三民公園一帶，就會有大量魚屍出現。詢問水務局，總會得到天氣太熱、水溫過高、溶氧不足等原因，但居民多數反映整治前未有如此狀況。

黃家齊日前在大雨過後實地到南崁溪查看，發現部分灘地因為坡度太平緩，暴漲的溪水下降時，魚類因此擱淺，困在灘地死亡。他為求慎重起見，也曾邀請清華大學魚類專家曾晴賢會勘。

他說，曾晴賢提出建議，認為可以在河道灣流處設置T壩、建立深潭，讓魚有棲地停留。另外太平緩的坡道，應該定期整理，讓魚群可以順水下滑。也建議號召居民一起以竹簍、石塊製成簡易的攔水堰，增加曝氣，提高溶氧量。

桃園市水務局表示，南崁溪5月17、25日，7月4、7、20日總共5次有大量魚群死亡狀況，數量約3000隻。目前研議設計簡易木製攔水堰，及於灘地置礫石排水，設計微棲地，增加曝氣，以提高溶氧量，供魚類生存。

(中時 )