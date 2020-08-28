國民黨今天召開記者會，回應黨產條例合憲。（趙婉淳攝）

國民黨今天召開記者會，回應黨產條例合憲。（趙婉淳攝）

台北高等行政法院7位法官因審案認為黨產條例有違憲疑義，向大法官聲請釋憲，大法官今天宣布法官所提的違憲爭議均屬「合憲」。對此，國民黨文傳會主委王育敏表示，國民黨對於釋憲結果並不意外，她痛批，今天是中華民國憲政秩序與司法最黑暗的一天，台灣司法的獨立性在民進黨執政下蕩然無存，大法官是否淪為民進黨的附隨組織，社會自有公評。

王育敏批評，黨產會宣稱是跨黨派的獨立機關，但事實上就是由一批綠油油的民進黨支持者擔任委員，作為清算國民黨的劊子手。王質問，黨產會4年來除了調查過國民黨以及所謂國民黨的附隨組織以外，還有調查過任何政黨嗎？請問這些委員憑什麼可以超越司法審判，來判定國民黨黨產取得的當或不當？

考紀會主委葉慶元指出，此次史無前例由7位台北高等行政法院法官聲請釋憲，不料，大法官作為憲法的守護者，反而認定黨產條例不違憲，令人喟嘆；然而，「個案式立法」、「溯及既往」、「限制在野黨發展」均為民主憲政的大忌，黨產條例同時踩到這3條紅線，藉此扼殺在野黨的發展，居然被大法官認定合憲，世界各國恐怕只有在台灣才看得到。

行管會主委邱大展表示，扁政府8年執政期間，早已對國民黨黨產進行過徹底的清查、追訴，目前國民黨所有的黨產，都是經法院訴訟判斷後，確認合法取得的財產，蔡英文上任後成立黨產會，難道是質疑當時負責清理的大法官許志雄瀆職？

邱大展批評，民進黨官司打輸了，就乾脆改變遊戲規則，制訂黨產條例，把判斷標準，從客觀公平的「不法」改成模糊不清的「不當」；而且為了避免這樣還敗訴，就進一步把判斷「是不是不當」的裁判者，由公正的法官改成政治任命的黨產會，甚至還「推定財產都是不當取得」。

邱大展抨擊，執政黨立法推定在野黨的財產不當、不准動用，以確保自己的優勢執政地位，大法官還說合憲，根本是憲政笑話，這些大法官在歷史上會留下紀錄。

中常委高思博強調，國民黨早已多次宣示，「護憲、護法、不護產」，且歷任主席均已強調要捐出黨產進行公益，這次大法官們破壞了所有法理、形式正義原則，只依靠自由民主憲政秩序一條，這已不是司法裁判，而是政治凌遲、歷史審判，用黨產來當政治提款機。

國民黨委任律師張少騰表示，大法官釋憲程序有諸多重大瑕疵，包含部分大法官應迴避而未迴避，被認定為附隨組織的救國團、中廣等無法在程序中表達意見，此外，司法院僅對附隨組織的定義是否合憲作成解釋，而不論及黨產條例相關條文對於附隨組織被認定後的效力。

(中時 )