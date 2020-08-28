若問當代台灣的年輕藝術家所思考、呈現的作品有什麼樣的特質，「2020 Made In Taiwan新人特薦特區」評委潘小雪指出：「當代性、哲學性，並勇於將過去單一藝術類型開闢出新的視覺經驗。」

文化部自2008年起徵選Made In Taiwan新人，每年選出8位35歲以下年輕藝術家於「ART TAIPEI台北國際藝術博覽會」今年選出的年輕藝術家以及3位原住民青年藝術家，都將在10月將登場的「ART TAIPEI 2020 台北國際藝術博覽會」中以專區展出作品。

前台北當代藝術館館長潘小雪指出，今年入選藝術家多有國外駐村經驗，對於全球化的思考、現代媒材的掌握令人耳目一新，如曾慶強的《Deng and Han》以黑色幽默和鬧劇般呈現全球化議題，而疫情恰給予人們反思的空間；陳庭榕《抽象的模板》也以異文化符號，呈現了台灣人到世界各地的混文化變形。

新銳藝術家也多將單一類型的藝術做出創新，潘小雪指出，如龔寶稜《從0到0》除了傳統繪畫，更運用了通風口、電氣絕緣膠帶等，將繪畫呈現出空間感，具啟發性；歐立婷的《之間 V Between V》則是讓雕塑又帶有建築的詩意，均是「跳脫框架」之作。

邱杰森的《城市拓撲-拾景》與蔡士翔的《No.24022-來自四年前的一場幻覺》、洪譽豪的流動的街區II》則以不同的手法關注了老街區的生命記憶，展現社會變遷。

3位入選的原住民青年藝術家，杜寒菘作品靈感源於山林、祖靈，以3本原創繪本中的13個動物角色進行雕塑創作；阮原閩的創作則以原住民的「出草」習俗，反思自己的文化在全球化、現代化中也在「被出草」；宜德思．盧信的繪畫作品則展現了如織布般的色彩與織紋。原住民新銳推薦特區評委代表曾媚珍表示，原住民藝術家群體宛如大家庭，評委更容易看藝術家的長期積分和潛力。

(旺報 )