苗栗縣政府為感謝陸軍航空601旅捐贈1架U－6A模型機，紀念42年前賽夏族人協助救援空難，28日在南庄鄉賽夏族民俗文物館前，舉辦捐贈儀式。（巫靜婷攝）

42年前陸軍航空第一大隊的海狸式偵察機，遭遇惡劣氣候墜毀南庄向天湖山區，少校劉傳集不幸殉職，遺孀黃雲珠看著模型機鑲上原失事飛機的名牌，回憶往事感傷。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府為感謝陸軍航空601旅捐贈1架U－6A模型機，紀念42年前賽夏族人協助救援空難，28日在南庄鄉賽夏族民俗文物館前，舉辦捐贈儀式。（巫靜婷攝）

陸軍航空特戰指揮部指揮官何啟鎮中將頒發感謝狀，表達對部落居民的謝意。（巫靜婷攝）

罹難飛官少校劉傳集的遺眷聽到賽夏族人分享過去救援空難的往事，仍不禁悲從中來。（巫靜婷攝）

42年前陸軍航空第一大隊的海狸式偵察機，遭遇惡劣氣候墜毀南庄向天湖山區，少校劉傳集不幸殉職，遺孀黃雲珠望著模型機，望著丈夫曾經駕駛的機種，慢慢放下過去的傷痛。（巫靜婷攝）

42年前國軍1架U－6A型海狸式偵察機，遭遇惡劣天候墜毀苗栗縣南庄鄉向天湖山區，機上人員1死1傷，32名賽夏族人熱心馳援，但礙於交通、機具等限制，飛機殘骸去年8月才完成遷運，軍方為感謝賽夏族義舉，28日捐贈1架以1：4比例打造的模型機，上頭鑲有原機殘存的型牌，供後世紀念。

1978年5月3日，陸軍航空第一大隊觀測中隊副隊長劉傳集少校與陳高才上尉，駕駛機號8012的U－6A型海狸式偵察機，執行戰術飛行訓練，卻遭遇惡劣天候墜毀向天湖東北面山林，劉當場死亡，陳身受重傷，當地賽夏族人馳援，不僅拆下家戶門板搬運傷患下山，還守護遺體直到軍方接手。

當時因交通及機具限制機骸無法運回，長存深山數十年猶如「沉睡中的海狸」，罹難飛官劉傳集的遺眷遲遲無法上山招魂，直到前年有山友發現機體殘骸，去年淡江大學教授包正豪在臉書揭露，遺眷才得以確認失事地點，並於去年5月上山追悼，時隔41年，往事歷歷在目仍令遺眷哀慟。

國防部長嚴德發得知消息深表重視，成立「8012專案小組」，並責成陸軍司令部指導航空601旅，於去年8月完成機骸遷運，並由軍方保存機骸，籌建紀念碑與罹難少校入祀忠烈祠等作業。不過因山區機骸見證歷史，也是部落共同記憶且成為景點，部落一度反對遷運，最終經開會討論，同意軍方以模型機補償。

為了再現U－6A型海狸式偵察機的英姿，苗栗縣政府協助設置基座，也在去年11月同意將模型機陳設在賽夏族民俗文物館戶外。苗栗縣長徐耀昌、陸軍航空特戰指揮部指揮官何啟鎮中將、601旅旅長張台松少將，與劉傳集的遺眷黃雲珠、劉念慈等人，28日共同為模型機揭幕。

(中時 )