總統蔡英文今(28日)宣布，開放萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，消息一出，各界譁然。對此，資深媒體人黃暐瀚則是在臉書說，「美豬必然進口台灣！你不要說我是先知，2016年就已經寫好文章在等，我知道，美豬必然進口台灣。」

蔡英文說，台灣要成為全球供應鏈重整中的關鍵力量，台灣必須跟世界各經濟體加速連結，尤其是跟台灣最堅定的戰略夥伴、也是世界經濟龍頭的美國，強化連結。但不可諱言，因為台灣的相關法規，尚未跟國際規範完全接軌，成為台美經濟進一步合作的障礙。如果能在美豬、美牛的議題上，跨出關鍵的一步，將是台美經濟全方位合作的重要起點。

針對開放美豬牛，黃暐瀚在臉書說，「我當然知道美豬會開放，不管藍綠執政都一樣，既然如此，台灣的政治人物什麼時候才要改掉『亂扯』、『雙標』這樣的毛病呢？四年前的文章，有空，大家不妨看看～」

從黃暐瀚四年前的貼文中可看到，他先說結論「開放含量10ppb以內的美國豬肉進口台灣，是必然的」。所謂「必然」，因為「必須」，而且「必要」。以台灣目前的經濟環境和國際現狀來看，我們「必須」持續對外做生意，我們「必須」加入國際經濟組織，所以，不管喜不喜歡，我們終究「必須」得接受美國開出的條件。當然，必須妥協的同時，我們也「必要」為國人的健康著想，給予容許，並嚴格把關。

另外，黃暐瀚當時也寫下關於國民黨、民進黨針對美豬進口的論戰，他說，「這些『歷史事實』，歷歷在目，所有影片資料，網路上皆可查詢，也就是說，不管誰執政，都無法拒絕美國的『強求』，這是現實問題，藍綠政客人人心裡都清楚得很。既然如此，為什麼台灣政治總是不肯『實話實說』？總是要『選前一套，選後一套』？然後再『急過髮夾彎』，任人『唾面自乾』？是台灣人『不願面對現實』？還是選民的選票，真的這麼『好騙』？不管喜不喜歡，美豬都『必然』將要進口台灣。」

(中時新聞網)