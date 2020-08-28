桃園市私立光啟高中新任校長鄒紹騰28日履新，他曾在桃園多所私立高職任職，這次校方從雲林延攬回桃，他發揮創意點子，推出「校長手札」勉勵學生，將加強品德教育、強化學生技術養成、降低學用落差。

光啟高中28日辦理創校50週年暨校長履新感恩茶會，校方延攬私立大成工商校長鄒紹騰接任。鄒紹騰苦讀出身，幼年家境清寒，之前當過計程車、聯結車司機，投身教育30年，曾獲杏壇芬芳錄和私立教育事業協會全國十大傑出教師弘道獎表揚。

鄒紹騰過去曾任多校校長，這次「鳳還巢回桃園」接下校長職務，上任期許教職員「不要怕！跟我做，就對了」，展現治校豪氣。他重視學生品德，上任後提出「五好」包含存好心、說好話、做好事、讀好書、睡好覺及「四化」，包含學習正常化、品德優質化、技藝純熟化、學習系統教育化，每周推出一篇「校長手札」，提供勵志小品給學生。

為了解學生狀況，他提出老師、科主任進行所有學生家庭訪問，他也會抽時間陪同實際參與學生家訪，再強化學生在校取得技術證照，學生若想考乙級證照，校方提供材料、鐘點，協助學生準好就業之路。

光啟高中董事長黃東榮勉勵校長及教職員工落實品德教育，贏取社區家長認同支持；提昇讀書風氣，增加國立大學錄取人數；推動技能教育，培育專精乙級技術人才；增廣學習見聞，加強第二外國語言教學，以培具備學習力、品德力、專業力、統整力的優秀學子。

(中時 )