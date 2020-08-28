為了40萬元，成為國際嫌犯，去年刑事局接獲線報，表示有販毒集團前往泰國運毒，同時將情資提供給泰國警方，2名以「自助旅行」名義到泰國的台灣人，在泰國機場直接被包抄攔截，更在行李箱查獲15公斤的海洛因。

根據警方調查，居住在彰化縣、2名年約39 歲的李姓男子，今年1月搭機前往泰國，台灣警方接獲線報，這2人疑似是要交易毒品，因此通知泰國警方注意，該航班抵達泰國後，警方立刻在機場攔檢，查獲2名李男，將毒品藏在泡麵、以及爽身粉包裝袋裡。

2名運毒犯遭逮捕後，身上共藏有15公斤海洛因，警方追查毒品上游，於7月份在泰國逮捕1名泰國籍中盤商，查扣6公斤海洛因；警方擴大搜索範圍，突襲16處藏毒地點，再度查獲2名涉嫌供毒的泰國籍男子，還有贓款泰銖2千萬元。

參與運毒的2名李姓台灣男子，供稱互相不認識，因為沒有工作、失業很久，當毒品上游供應商，開出「每趟20萬元、2人共40萬元」的價碼，要求他們擔任毒品走私的交通工具，萬萬沒想到第一次就被台灣、泰國警方合作逮捕。

(中時新聞網)