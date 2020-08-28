蔡英文總統今天親上火線宣布開放美豬美牛進口，外交部表示，為把握讓台灣能進一步與國際社會連結的機會，並著眼於未來國家整體發展，我國政府在考量人民健康福祉及兼顧國內產業發展等前提下，決定遵循以科學證據為基礎的國際食安標準，以逐步移除長久以來讓台灣無法完全走出去的貿易障礙。

外交部強調，台美經貿關係一向緊密，未來外交部將繼續配合政府相關部會，積極推動各項能讓台灣與國際接軌的經貿政策，累積台美貿易協議的正面動能，讓雙邊經貿夥伴關係展開新篇章。

蔡英文總統今天宣布開放美豬及美牛相關事宜表示，「今天，我們主要是要來替台灣做出一個關鍵的決定、解決一個懸宕已久的問題」；這是一個是基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定；經過這幾年的謹慎評估，在保障國民健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口。

總統強調，台灣的經濟，正站在歷史的轉折點上，「我們必須掌握戰略機運，為台灣推開障礙，打開活路，走向全球經濟的新舞台」。

(中時 )