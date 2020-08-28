完騎者可參加抽獎活動，有機會拿到彩品KHS單車1輛。（金管處提供）

金門國家公園「2020單車的香格里拉」敲定11月14日登場，9／10日開放網路報名共600個名額，報名費用每人新台幣500元，贈送活動專屬紀念車衣。完騎者可參加抽獎活動，有機會拿到彩品KHS單車1輛。

這項已邁入第10年的活動，今年分成為A、B兩線。A線約80公里，環繞大金門島一圈，B線100公里，環繞大金門島及烈嶼鄉，沿途設有多處補給站，可讓車友們悠閒騎車，遍賞美景之外，更不用擔心補水及補充熱量的問題。

金管處說明，活動參加對象為13歲以上（96年11月14日以前出生），限額600人（A線450人，B線150人）。9月10日上午9時起開放報名至9月15日下午5時止，報名費每人新台幣500元（匯款手續費另計），現金和振興3倍券均可，一律採網路報名。

若因疫情影響而停辦，將辦理全額退費，包括以振興3倍券繳費者在內。

(中時 )