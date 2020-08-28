台南市北門南鯤鯓代天府28日舉辦中元普度。（台南北門南鯤鯓代天府提供／劉秀芬台南傳真）

台南市北門南鯤鯓代天府28日舉辦中元普度。（台南北門南鯤鯓代天府提供／劉秀芬台南傳真）

台南市北門南鯤鯓代天府28日舉辦中元普度，由於新冠肺炎疫情未止，為避免群聚感染，今年贊普桌數限量登記2000桌，但因信眾踴躍，最後增至3647桌，雖不像往年破萬桌，但民眾的心意最重要。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜說，南鯤鯓是台灣王爺總廟，農曆7月不關廟門，信眾參拜踴躍，每年在農曆7月10日為亡魂舉辦中元大普渡，孝敬好兄弟，部分贊普祭禮貢品及白米也會捐助給關懷戶「呷平安」。

今年贊普單位包括泰國暹邏代天宮、南鯤鯓王台日聯誼會、中華民國五王濟世行善會、代天宣化行善團、鯤瀛志工隊、南鯤鯓萬善堂上善團、後鎮仔三王壇、南鯤鯓萬善爺志工團、南鯤鯓虎爺會及各公司行號。南鯤鯓王台日聯誼會、鯤鯓王先鋒官台北代府殿、南鯤鯓萬善爺志工團等都捐出70桌以上。

南鯤鯓廟的普渡場設在廟庭廣場、五王殿及萬善爺堂前廣場等處，普渡儀式下午由法師團遵循道教科儀開普、施放普度七星燈、放水燈、送孤，以慶讚中元，祈求合境平安。今天下午雖然下雨，眾多虔誠信眾仍前準備琳瑯滿目供品參拜，場面十分熱鬧。

為了讓中元普渡不僅普渡眾生，廟方今年特別與贊普單位商量，祭品以白米等乾貨為主，方便普渡後捐助給關懷戶呷平安，讓普渡更有意義。

南鯤鯓代天府諮詢顧問團主席、鯤鯓王慈善基金會董事長侯博明響應中元普度，捐贈100萬元，作為鯤鯓王慈善基金會全國各地急難救助專款。

(中時 )