海山分局查獲3萬餘包毒咖啡包。（王揚傑攝）

新北市板橋區23歲陳姓毒販日前承租房屋藏放毒咖啡包，提著大包小包坐計程車到租屋處，到達目的地卻發現忘記帶鑰匙，只好打電話請友人送鑰匙來，附近民眾見陳男可疑，向海山警分局報案，員警到場盤查，赫見陳男攜帶10大袋毒咖啡包，立刻將陳嫌逮捕。

經警方清點，毒咖啡包計3萬餘包，約350公斤，另毒品原物料3大袋，估計可再製成3萬包毒咖啡包。偵訊後以毒品罪嫌移送新北地方檢察署偵辦，並溯源追查上游。

警方表示，毒咖啡包經初步鑑驗呈三級毒品陽性反應，為時下的新興毒品「喵喵」，而包裝是可愛的卡通造型人物，研判為販毒集團設計供青少年施用，所幸遭警方即時攔阻。

海山分局長林溫柔表示，警方相當重視校園毒品防制，防制校園毒品濫用是一項具整體性、全面性與持續性的工作，政府為防止毒品戕害校園學子，透過跨部會的合作，公私協力共同宣誓反毒的決心。

(中時 )