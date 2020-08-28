隨著兩大黨全代會落幕，大選正式開跑！總統川普與民主黨對手拜登，預計下月起舉行3場辯論。不過民主黨籍的聯邦眾議院議長裴洛西，27日奉勸拜登不要參加，因為川普會讓辯論淪為扯謊練習。但拜登回應，他會把握與川普正面對決的機會，並且「負責事實查核」。

裴洛西表示，拜登不應該「讓他與川普的對話正當化。」裴洛西建議，2位候選人各自接受提問，「要與美國人民對話，而不是進行行騙練習。」她坦言，如果拜登問她對辯論有何看法，「我認為，他不必把跟川普的對話看得太重要。」

裴洛西說，川普在辯論會的言行舉止「大概又會繼續丟總統體面」「貶損總統辯論該有的樣貌」。她以4年前川普與希拉蕊柯林頓的辯論為例，指川普在希拉蕊發言時，挨近她的身後，還刻意入鏡。

聽聞裴洛西這番驚人之語，拜登倒是老神在在。他受訪時稱，雖然認同裴洛西對川普的評價，但不會缺席辯論。拜登說，應付威嚇早有準備，他會「遵循辯論委員會的規矩行事，我們會參加辯論。」他稍後又稱，在辯論時會針對川普的發言進行事實查核，踢爆川普的謊話，相信在場的媒體也會。

對於裴洛西的建議，川普陣營傳播總監穆爾托則發聲明嘲諷，拜登經歷初選應該練得夠多了，但裴洛西和其他人還要幫忙出主意，要他完全退出，別與川普總統交手。「我們很關切，拜登背後的『操縱者』，到頭來會決定把他藏在自家地下室，完全避開辯論，或建議透過視訊遠距辯論，拜登就可仰仗身邊的操縱者、電子提詞器或小抄。」

(中時 )