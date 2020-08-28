美國總統川普日前在共和黨全國代表大會上說，如果拜登勝選，中國大陸將會「擁有」美國；此外，如果他當選的話，會把美國的業務從中國大陸遷回美國。在今天（28日）舉行的大陸外交部例行記者會上，發言人趙立堅表示，「轉移產能等論調，是美國一些政客將黨派和個人私利置於美國國家利益之上的政治操弄，既不可行也不現實。」

針對第一個問題，趙立堅在回應中首先表示，美國大選是美國內政，陸方不作評論。趙立堅說，關於川普提到的有關大陸的問題，他想重申，大陸的對美政策是一貫的、明確的。中美合則兩利，鬥則俱傷，我們致力於發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係，同時中方堅定捍衛國家主權、安全和發展利益。

趙立堅表示，「我們敦促美方客觀理性看待中國和中美關係，同中方相向而行、管控分歧、促進合作，推動中美關係回到以協調、合作、穩定為基調的正確軌道上來。」

趙立堅指出，關於川普提到的轉移產能等論調，「這是美國一些政客將黨派和個人私利置於美國國家利益之上的政治操弄，既不可行也不現實。」

「在全球化時代，違背本國廣大工商界的自主意願，強行剝奪國與國之間的既有合作，脅迫各國企業的正常投資經營，這完全違背市場經濟規律，最終也必將傷及美國自身利益。」趙立堅表示，「這種倒行逆施的做法不得人心，已經並將繼續遭到中美兩國各界有識之士的強烈批判和抵制。」

(中時 )