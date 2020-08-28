醫師張豐年質疑因築堰壩而後導致「上游溢淹、下游斷橋潰壩」，萬一上游大壩出現潰決，後果嚴重。（盧金足攝）

台灣水資源保育聯盟等環團，28日舉行石岡壩座談會，為石岡壩安全把脈。（盧金足攝）

大陸三峽大壩引發安全疑慮，國人關切台灣水庫安全，台灣水資源保育聯盟等環團，28日舉行石岡壩座談會，與會者擔心水庫上游淤積，喪失蓄洪空間，也有人建議拆除，水利署表示，每5年整體性安全評估，石岡壩占台中地區供水量6成以上，是台中供水重要命脈，短期內無拆除條件。

近日大陸洪災不斷，三峽大壩會不會潰壩在台灣也引發熱烈討論，台灣水資源保育聯盟、立委陳椒華辦公室、財團法人台杏文教基金會等單位為石岡壩把脈。

中興大學水土保持學系特聘教授陳樹群指出，政府修復石岡壩，相信人定勝天，但卻造成嚴重河川輸沙不平衡，水庫上游淤積，蓄洪空間銳減，剩下微薄調洪能力，下游釀河床嚴重淘刷，他向政府示警正視問題，拆除石岡壩才是政府前瞻計畫，不要等待大甲溪來反撲。

醫生張豐年強調，水利署稱水庫有完善監測設備，且訂有水利建造物檢查及安全評估辦法，但有辦法事先獲知並防躲天災來襲，如921地震或88風災等？國內因築堰壩而後導致「上游溢淹、下游斷橋潰壩」案例令人憂心，萬一上游大壩出現潰決，後果嚴重。

經濟部水利署水源經營組長簡振源指出，水利署每年舉辦安全檢查，及每5年辦理整體性安全評估，經濟部安全評估小組會審視確認安全性，全台95座水庫以最嚴格標準在把關。

簡振源強調，台中地區自來水用水每天約145萬噸，石岡壩供應90萬噸，占整體供水量6成以上，還供應水利會農業用水平均每天80萬噸，是中部地區民生、工業及農業重要供水來源。

「水利署持續評估其他方式可取代石岡壩，但短期還沒有可行替代方案」，簡振源說，石岡壩供水大台中地區，短期內無拆除條件，目前重點針對石岡壩對河川及生態影響，降到最低，政府對水庫的把關絕對上緊發條。

(中時 )