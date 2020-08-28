館長曾計畫基隆展店 如今遭槍擊 蔡適應譴責暴力 18:442020/08/28 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 館長曾計畫基隆展店，如今卻遭槍擊，立法委員蔡適應指出，譴責暴力及不法。（立法委員蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「館長」陳之漢於28日的凌晨遭槍擊受傷，目前在醫院治療中，館長去年底曾計畫到基隆開設健身房，看看自己經營的健身房是否能在基隆展店，雖然最後沒有開設成功，但也引起大批基隆人的討論，對此，當初身為引介人的立委蔡適應，在臉書貼文，嚴厲譴責暴力不法的行為。 蔡適應指出，自己早上看到這則新聞，嚇了一大跳，雖然目前開槍的人，已經投案自首，但是槍枝來源和是否有幕後指使者，他強烈希望檢警偵辦詳查嚴辦，杜絕類似的暴力行為，將整件事情釐清。 (中時 ) #基隆 #暴力 #適應 #館長 #行為 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 館長遭槍擊 侯友宜臉書遭憤怒館粉出征 狂洗上百則留言 08:522020/08/28 社會 不滿性騷擾遭肉搜 男子當街槍擊館長 08:042020/08/28 社會 館長今中3槍鮮血直流倒地 歷年糾紛爭議懶人包一次看 10:092020/08/28 社會 槍擊館長嫌犯請2名律師 陪偵每小時萬元起跳 12:132020/08/28 社會 不單純！館長遭槍擊 嫌犯無業還可以請2個律師 11:242020/08/28 社會 館長「一年前遭恐嚇開槍」被迫簽生死狀回嗆：再來我就打 08:002020/08/28 社會 一定要等律師來！槍擊館長23歲劉男偵訊就是不開口 07:402020/08/28 社會 館長凌晨連被開3槍中彈倒地哀嚎 護理師揭「傷到爆炸」內幕 03:442020/08/28 社會 館長中槍後開直播「菜農」林佳新PO文回應了 09:102020/08/28 社會 待警局11小時 轟館長3槍劉嫌穿黑衣遭移送不發一語 14:062020/08/28 社會 社會熱門新聞 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 館長中槍後開直播「菜農」林佳新PO文回應了 - 社會 館長凌晨連被開3槍中彈倒地哀嚎 護理師揭「傷到爆炸」內幕 - 社會 3槍槍擊館長後父母不願出面 鄰居對他印象：就是小屁孩 - 社會 館長中槍 網分析他「犯案SOP」驚：這職業的 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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