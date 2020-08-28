「館長」陳之漢於28日的凌晨遭槍擊受傷，目前在醫院治療中，館長去年底曾計畫到基隆開設健身房，看看自己經營的健身房是否能在基隆展店，雖然最後沒有開設成功，但也引起大批基隆人的討論，對此，當初身為引介人的立委蔡適應，在臉書貼文，嚴厲譴責暴力不法的行為。

蔡適應指出，自己早上看到這則新聞，嚇了一大跳，雖然目前開槍的人，已經投案自首，但是槍枝來源和是否有幕後指使者，他強烈希望檢警偵辦詳查嚴辦，杜絕類似的暴力行為，將整件事情釐清。

(中時 )