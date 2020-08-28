據中新網報導，浙江警方27日表示，該省已投入逾400架警用無人機應用實戰，運用於信息採集、巡邏防控、搜索搜救、偵查打擊等警務工作中。

當日，浙江全省公安機關警用無人機實戰大練兵活動在浙江湖州舉行。活動設置理論測試，無人機組裝，超視距固定、移動目標偵察，超視距物資精准投送，空中目標打擊等科目，旨在深入推進警用無人機實戰應用，切實提高公安機關快速反應和立體防控能力。

在空中目標打擊科目中，警務人員操控穿越無人機，依次穿越兩道拱門，將空中無規則晃動的紅色氣球逐個擊破，最後成功撞上攔網。操控過程中，警務人員全程佩戴FPV(第一人稱主視角)眼鏡，實時獲取第一視角的攝像頭畫面。據介紹，穿越無人機尺寸小，機動性高，可保持任意角度高速飛行。

在超視距物資精準投送科目環節，警務人員按順序，先後完成救生圈、急救包、物資包的指定投送任務。投送均為超視距作業，需要憑借無人機前端回傳視頻判斷空投位置、距離等，並要綜合考慮氣流、風向、無人機滯空穩定性等要素，十分考驗人員綜合能力。

浙江省公安廳有關人士介紹，浙江山河湖海兼備，在山林搜索救援中，利用無人機拋投救援物資，能大大提高走失人員生還幾率；拋投保障物資，可以大大提升搜索人員的搜救效率；利用無人機投放救生設備，已經成為水域救援的新手段。

目前，浙江累計已培養警用無人機駕駛員500餘名，部級教官考官7名。該省警用無人機裝備了固定翼、多旋翼多種規格機型及長變焦偵察鏡頭、紅外熱成像雙光鏡頭、喊話器、拋投器、探照燈等掛載設備。

(中時 )