司法院大法官會議今宣布《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》全部合憲一事，民進黨表示，大法官的解釋不僅讓台灣有機會能以法治的方式來實現轉型正義，更進一步肯認到國家應該要能積極、勇敢地面對，以及處理過往威權體制下對於憲政及財產秩序所造成的侵害。

民進黨指出，自2016年8月三讀通過公布黨產條例、不當黨產處理委員會隨之成立。在這4年運作以來，黨產會已作成16個行政處分，認定9個附隨組織，處分金額高達768億元，成果讓國人有目共睹，然而這些成果卻在行政法院訴訟過程中面臨許多阻礙，黨產會所為之追徵、命移轉處分等全遭法院停止執行，如今透過釋字793號宣告黨產條例的合憲性，來解決「台灣民主政治之癌」的不當黨產問題。

民進黨認為，否則像國民黨坐擁百億資產「一黨獨富」的情況只要繼續存在一天，則台灣政黨間公平競爭的機會就不會出現，亦無助於深化我國的民主政治發展。

民進黨表示，今天大法官釋字解釋宣告了黨產條例的合憲性，除了讓威權體制能早日劃下句點，也是啟動司法面對轉型正義的新起點，更是協助讓台灣社會能夠順利完成政黨、附隨組織不當黨產的清理，將該還給人民的就還給人民，讓還給國家的就還給國家。

(中時 )