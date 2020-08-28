蔡英文總統今(28日)宣布將開放含萊克多巴胺的美國豬肉，及放寬年齡30個月以上的美國牛肉進口。農委會主委陳吉仲今在行政院記者會上表示，相關規定都將在明年1月1日生效。對此，前立委陳學聖分析，之前美國頻頻對台示好，包括邀請國軍參訪AIT和派出衛生部長來台等動作，是為賣美豬、美牛給台灣在鋪路，他不禁直呼，「天下沒白吃的午餐」。

陳學聖臉書上表示，「天下沒有白吃的午餐！原來美國對我們這麼好，是有原因的！」接著他分析，AlT主動公佈空中加油機檔案照片，邀請國軍著軍裝參訪AIT，以及衛生部長阿札爾來台談合作防疫，說穿了，「就是要賣美牛、美豬！」

陳學聖指出，美國馬上就要大選，所以此時此刻台灣很重要，因為有商業利益，鈔票可以換選票。但選後又會是什麼情勢變化，真得好好看看。原本這就是國際現實，沒什麼好大驚小怪，只是政府太美化了美國的好，台灣人吃多了糖，一下要醒過來，吃「毒牛」、「毒豬」，還真有得痛苦。

陳學聖還直言國民黨很笨，簽了已十年的ECFA，最後仍落得「賣台」的罵名。現只能呼叫那些力喊「保台」人士，也用同樣力道，好好反一下「美牛」、「美豬」，不要看到美國就氣虛、矮了半截。

網友們也留言回應，「可是學聖，美牛早已在COSTCO熱賣」、「當然知道有目的，只是不知道堅持這麼久，還開放」、「科學把關，消費者決定買與不買」，甚至連桃園市議員王浩宇都來留言，「可是聖聖，好市多就有賣美牛，去骨牛小排好吃」。

(中時新聞網)