全球今年籠罩新冠肺炎疫情，台灣在中央、地方政府通力合作下，成為全世界最安全的避風港，一份「2020縣市首長健度施政滿意度大調查」，台南市長黃偉哲防疫表現獲92.38分的高分，勇奪全國第一，整體健康施政滿意度也拿下六都第一。

今年清明連假，中央發布細胞簡訊針對旅遊景點提出示警時，黃偉哲立刻跳出來質疑中央警訊不精確，讓市民很有感。這份「縣市首長健康施政滿意度大調查」，就人身安全、照顧品質、運動資源、防疫表現、健康促進5大面向，詢問該縣市居民主觀感受，並與客觀指標評比「健康城市」結果交义比較，台南市長黃偉哲在防疫表現獲得92.38分全國第一，健康促進獲得81.2分為全國第二、人身安全獲得82.46分、照顧品質獲得70.06分；整體表現拿到全國第三、六都第一。

黃偉哲擁有留美公衛背景，公共衛生議題是他的專長，此次不但防疫滿意度高達92.38的高分，在慢性病防治、癌篩等「健康促進上的滿意度也拿到第2名。獲得健康施政滿意度第一，黃偉哲強調，不會因此自滿，因應防疫解封，市府將繼續宣導防疫觀念，同時積極爭取中央建設與資源，讓市民生活在台南更建康、更幸福。

(中時 )