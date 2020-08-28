周韋彤罕見動怒。(取自周韋彤微博)

大陸宅男女神周韋彤，長相甜美又擁有傲人E奶火辣身材，讓她有著「陸版林志玲」封號。然而她近日就在直播中自爆曾遭某一線男歌手欺騙感情的不堪經歷，講著講著更忍不住淚灑直播台上，令粉絲看了心疼不已，也試圖從她所說的蛛絲馬跡中，找出這位負心天王是誰。

隨後還真的有網友出來爆料，自稱在幾年前聽過周韋彤被這段感情傷到一度罹患憂鬱症無法工作，還透露這位一線男歌手3大身分線索，分別為曾與周韋彤合作過、商演價碼100萬人民幣起跳，曾是陸綜《中國好聲音》導師。因此也讓與周韋彤關係不錯的楊坤，無辜躺槍。

對於友人無辜捲入這此事件，也讓一向高EQ的周韋彤罕見動怒，在微博氣憤寫下：「都沒事兒閑的蛋疼嗎？？？一天天除了編造假八卦博關注，能不能做些真正有意義的事情？？？就沒有人管管嗎？？？我和坤哥是多年好友，無辜被牽扯進來這破事兒，實在不好意思，跟坤哥說抱歉。」

至於負心天王到底是誰？周韋彤四兩撥千斤地說，要大家別瞎猜，自己也不記得了，「畢竟他在我心裡已死。」

(中時新聞網)