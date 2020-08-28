頂新和德文教基金會捐贈8人座交通車給予竹市8所學校棒球隊使用，味全龍打擊教練張泰山（左）現身捐贈典禮。（邱立雅攝）

頂新和德文教基金會28日捐贈9輛8人座交通車給竹市，提供8所球隊學校與竹市體育會棒球委員會使用，味全龍打擊教練張泰山特別現身，給小球員們打氣加油。未來這些交通車可供球隊們移地訓練，讓孩子們有安全的交通。

市府向中央爭取8.7億元整建棒球場，預計2021年完工，並將交由頂新集團旗下的龍來球場取得未來10＋5年的經營權，屆時將成為職棒味全龍隊的主場。副市長沈慧虹表示，味全龍將在棒球場開展60場球賽，將讓竹市棒球發展更為蓬勃。

為了培育小球員、帶給孩子們安全的交通，頂新和德文教基金會捐贈9輛8人座交通車，提供包括成德高中、香山高中、西門國小、北門國小、舊社國小、科園國小、建功國小、關東國小以及新竹市體育會棒球委員會使用。教育處代理處長沈靜濤表示，交通車可供孩子們移地訓練，或是前往虎林棒球場參加比賽之用，交通車將交由受贈學校自行管理使用。

「公益的腳步不能停，多走一步就多一分期望。」頂新和德文教基金會表示，小球員的安全不能等，過去3年基金會個別捐贈基層交通車，此次擴大規模捐贈竹市9輛交通車，合計全台11縣市共捐出50輛基層交通車，希望陪伴熱愛棒球的孩子們持續追求夢想。

棒球明星同時也是味全龍打擊教練張泰山現身捐贈儀式現場，引起現場小球員們驚呼，張泰山則逗趣的坐上交通車駕駛座，揮手邀請小球員們一同搭乘，並按喇叭象徵公益的列車要出發。

(中時 )