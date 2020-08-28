民進黨過去在野反對美豬進口，蔡政府今拍板將開放萊克多巴胺美豬及30月齡以上的美國牛肉進口，被質疑民進黨執政後政策大轉彎，行政院政務委員鄧振中表示，現在做的調整是在顧及國民健康下，展現我國遵守國際規範的決心，基於國際及國內因素考量，現在是最好的時機，對於今年恢復舉辦TIFA（台美貿易暨投資架構協定）樂觀看待。

鄧振中指出，開放美豬、美牛進口須符合國際標準，確保民眾健康無虞，作為美豬美牛進口原則，這樣做是跟國際接軌跟經貿關係擴大的重要戰略，尤其是過去無法參加區域經濟整合，主要原因就是牛肉、豬肉進口規範跟國際不一致。

鄧振中強調，美國是我方最重要的經貿夥伴，但每當跟美方洽談如何提升雙方經貿關係時，美方常質疑我方未遵守國際規範的決心，甚至具體指出我方對牛豬進口規範沒做到當初承諾，今天做出這樣的調整，就是在維護農民權益及國人健康下，要向全世界證明我們有尊口國際規範的決心。

對於開放美豬美牛是否會讓宇美國貿易談判有所進展，鄧振中說，處理美豬美牛議題，主要是我們過去沒有遵守國際規範，不是拿這個去換東西，從貿易談判觀點，則是先把障礙移除，證明台灣是非常好的經貿夥伴，相信問題解決後，美方會有相當具體措施回應，以提升雙方經貿關係，對TIFA舉行樂觀看待。

至於台美台美BTA(Bilateral Trade Agreement)簽訂，鄧振中說，開放美豬美牛進口有助於國際友人幫我國說話，但談判何時能談完，非常難預料。

(中時 )