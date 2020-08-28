拳擊教練邱奕浩（左）身分多元，既是咖啡店老闆也是生態觀察工作者。（邱立雅攝）

頭綁短馬尾、造型前衛的邱奕浩是拳擊教練，在一群白髮蒼蒼的長輩中特別醒目。原本從是山海環境調查的邱奕浩，有感上山下海帶團隊需要體力，特別去修習體適能相關證照，因緣際會來的新竹香山的社區，帶著長輩們一同重訓鍛鍊體力。未來邱奕浩希望能帶長輩們在社區玩攀樹，用不同的角度回看自己成長的記憶。

邱奕浩熱愛山海大自然環境，目前擔任台灣地理永續再生發展協會理事長，從事海洋、溼地、潮間帶等的生態環境調查，10年前更加入山海教育行列，帶著孩子們上山下海認識大自然。

因有感需要更強的體能，帶領學員們上山下海，於是重拾運動興趣，並研習體適能教練證照，因緣際會來到新竹香山海山社區，指導長輩們練習拳擊、槓鈴等等運動，期待長輩們透過重訓，達到生活輕鬆的目的。

閒不下來的邱奕浩也因自己愛喝咖啡，在家鄉宜蘭鄉下開了間咖啡館，自己挑豆、學習烘咖啡豆，笑稱自己也有喝咖啡的需求，不如開間店，讓在地鄉親有個地方可以坐坐，靜下心來品嘗一杯香醇的咖啡。在泡咖啡的過程中，讓邱奕浩有安靜的空間思考拳擊教學的靈感。

1周工作7天的邱奕浩平常守著小鎮的咖啡店，僅能在咖啡店休的時候外出教學，但他並不以此為苦，更因身分的轉換樂在其中。擁有攀樹教練證的邱奕浩，最希望就是長輩們在體能狀況允許的時候，帶著長輩們一起爬樹，讓長輩們在安全防護下，用不同的角度回看成長的記憶。

(中時 )