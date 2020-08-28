吳柏錡將自家早餐店打造出舒適的空間，更延伸出每周的繪畫課、積木課。（邱立雅攝）

香山區一家專營燒餅的早餐店，上午供客人吃早餐，下午讓社區孩子畫畫、拼積木、玩骨牌，桌上還擺著幾個魚缸讓魚優游自在游動，四周則放滿童書、玩具及孩童的畫作，這家早餐店也因與社區民眾互動極佳，成了在地最美的風景。

33歲的吳柏錡接棒親戚的早餐店5年，因具備相關專長，他將室外空間用滿滿的綠意妝點，還有自己砌的魚池，讓顧客等待時可體驗餵魚樂趣。吳柏錡發現社區有許多年輕家庭，於是將店內空間逐步放置積木、童書，一點一滴打造成孩子們喜歡的空間。

吳柏錡曾在鄰近學校教授繪畫課程，熟客們得知後，紛紛鼓吹他開班授課，盛情難卻之下，早餐店也悄悄辦起了「美術班」，固定每周兩天帶著社區孩子們一同學習、一同作畫。

不過吳柏錡強調，自己上課並非制式出題讓孩子單獨作畫，而是透過合作的模式，合力完成一幅作品，過程中會遇到許多阻礙與困難，他則會引導孩子們如何解決問題，並完成畫作。而孩子們繪畫的成品，就掛在店內供客人欣賞，不少熟客見畫掛久了，還會主動詢問：「何時換新的作品？」

香山相較市中心，較少有藝廊、藝術空間與展覽，吳柏錡希望自家早餐店的空間，可以成為民眾親近藝術的場所，所以也曾有社區鋼琴老師來辦學生音樂發表會，鄰近喜歡音樂的居民都可一同來欣賞。

熱情爽朗的吳柏錡與顧客互動緊密，喜歡旅行的他偶爾請長假出遊，卻一點也不擔心客人流失，去年他花了40幾天去巴西旅行，一路上與客人們分享旅遊心得，他還發現久未開店，「客人更加思念」，回台後還揪團租了3輛遊覽車，帶著客人們衝國旅。

(中時 )