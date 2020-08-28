哈薩克首任總統納扎爾巴耶夫26日向聯合國提議，舉行一次由美國、俄羅斯、中國大陸和歐盟領導人參加的核裁軍峰會。大陸外交部發言人趙立堅今天（28日）在例行記者會中回應，讚賞哈薩克方面的努力，同時也指出美國是擁有最大核武庫的國家，核彈頭數量有近6000枚，在核裁軍方面負有特殊優先的責任。

「我們贊賞哈方以及哈薩克斯坦首任總統納扎爾巴耶夫本人為推動建立無核武器世界所做的努力，」發言人趙立堅在回應中表示，陸方一貫主張最終全面禁止和徹底銷毀核武器，同時，陸方認為核裁軍應遵循「維護全球戰略穩定」和「各國安全不受減損」的原則，循序漸進加以推進。

趙立堅指出，擁有最大核武庫的國家，在核裁軍方面負有特殊優先的責任。「你知道，美國的核彈頭數量有近6000枚，據報導，這一數量是中國核彈頭數量的20倍。」

趙立堅表示，當前國際核軍控體系正面臨嚴峻挑戰，美國應當以負責任的態度回應俄羅斯的積極呼籲，延長美俄《關於進一步削減和限制進攻性戰略武器措施的條約》，並在此基礎上進一步大幅削減核武庫，為其他國家參加核裁軍談判創造條件。

(中時 )