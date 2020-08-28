成立37年的相如企業原本從事安全鞋、登山鞋的開發，業者郭文錫10年前觀察到台灣的消防專用鞋幾乎使用國外進口的，於是投入研發消防專用鞋設計，並尋找更輕便的防火素材。郭文錫苦心研製的消防專用鞋，目前已送往歐洲認證，若通過並取得EN ISO 15090證書之後，將成台灣首個能自製消防專用鞋的公司。

郭文錫原本從事開發安全鞋、工作鞋等等範圍，甚至在登山鞋領域頗負盛名，因業務關係時常可接觸到工地現場，觀察工作人員用鞋情況，10幾年前他發現台灣的消防隊員穿著的消防安全鞋為海外進口，台灣本土未能自製研發，基於自家擁有安全鞋的研發基礎，決心再投入時間精力開發消防專用鞋。

郭文錫表示，早期盛行的消防專用鞋多為美規，採橡膠製成，鞋子相當厚重不便，後來改引用歐規消防專用鞋，為真皮製成，不只防火也輕便。不過郭文錫也觀察到，一般德製消防專用鞋最為頂級，但若受限經費也可能會選擇歐洲他國製的鞋，但價格仍不便宜。

目前台灣並無本土企業自製生產消防專用鞋，郭文錫試圖投入開發此領域，因公部門採購器材均須符合法規規定，消防專用鞋更需要得到歐盟認證，才能合法上市。郭文錫也坦言這條路十分艱辛，因為全世界常有新發明問市，將會改變認證的標準與條件，認證路上也須跟著新發明一起前進。

一雙合格的消防專用鞋需經過百多項測試後，才能送往歐盟取得EN ISO 15090認證後才能正式上市。郭文錫表示，認證需耗費2至5年的時間，費用也不低，但為了開發全本土製消防專用鞋，就必須依循規定與認證，若通過認證後，除了能提供本國消防隊使用之外，更希望開拓亞洲甚至全球市場，成為台灣之光。

(中時 )