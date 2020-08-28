高雄連日強降雨造成田區積水，高雄市長陳其邁28日到岡山區關心農民種植香瓜情況。（林雅惠攝）

高雄連日強降雨造成田區積水，高雄市長陳其邁28日到岡山區關心農民種植香瓜情況。（林雅惠攝）

高雄連日強降雨造成田區積水，高雄市長陳其邁28日前往岡山、阿蓮及路竹區，關心農民番茄、香瓜及番石榴情況，要求農業局儘速查報農損外，呼籲受災農友能主動向公所通報，以加速災情確認，彌補損失。

高雄連日下豪雨造成田區積水，到28日止，農損金額131萬2000元，以番石榴、香瓜、番茄、不結球白菜為主，但農產水傷常有遲發性，隨風雨停歇，可能會有災情顯現，市長陳其邁昨日特別要求農業局儘速查報農損，並要求向中央爭取從優從速救助。

陳其邁也關心農友田區排水及加強疫病防治，並指示注意遲發農損，及番石榴因降雨疏花可能導致明年產期過於集中及早規劃，並協助農民復耕復建。

陳其邁說，這幾天強降雨多下在沿海地區，除請農業局盡速查報災損外，農業保險部分則希望未來市政府能補助一些保費，讓農民能夠更有意願投保，以減少農作受豪雨或颱風季節的影響。

農業局表示，過去市府未補助農業保險保費，為加強推動農產業保險，亦著手規劃補助機制，預計配合明年度保險，與中央共同推動，增加農民投保誘因，減少農民損失。

農業局指出，今年目前農產業保險投保面積381公頃，包含一期水稻投保410戶、344公頃，香蕉植株39戶，20.46公頃、番石榴35戶，12公頃、木瓜11戶，4.63公頃，其餘仍有荔枝、香蕉收入、棗等保險仍持續辦理中。

本次阿蓮區因連日降雨已達保險理賠標準，保險公司亦即刻於27日晚上通知2名番石榴農友申請理賠，並於7天內免勘災入帳理賠金，減少農民損失。

(中時 )