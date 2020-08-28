三星在本月最新發表的Note 20/20 Ultra開始正式出貨！相信不少Note系列的粉絲正熱切期待手機到手。但同時別忘了幫愛機在第一時間準備好萬全防護配件！本土防摔配件品牌犀牛盾RhinoShield，這次也依照慣例為星粉推出完整防護標配，包含：SolidSuit防摔手機殼、衝擊曲面保護貼、耐衝擊鏡頭座貼，就連傳輸充電線也準備好了，就要讓每位用戶一站購齊所有配件。

犀牛盾雖然以iPhone系列周邊起家，但近年來積極針對Android各旗艦和中階機型開放了不少其他吸引人的服務。像是這次適用於Note 20/20 Ultra的SolidSuit防摔手機殼，除了同樣採用犀牛盾獨家研發的耐摔、抗衝擊材料技術ShockSpread製成，擁有超越軍規等級的耐摔能力之外，在款式選擇方面，犀牛盾把手機殼風格樣式的主導權，盡可能完整的交回到消費者手上。

最吸引人的莫過於犀牛盾超豐富的跨界合作聯名款。犀牛盾經營聯名多年，與許多台灣在地插畫家、圖文創作者、潮流品牌甚至國際知名IP合作推出特色設計款式，合作對象除了NASA、迪士尼玩具總動員、怪獸電力公司、三麗鷗的Hello Kitty，也包括白白日記、咖波等知名插畫設計師。

除此之外，犀牛盾也在客製化服務方面，提供了自行上傳照片的功能，讓使用者可以將喜愛的家人、寵物、情侶照放上手機殼。針對崇尚時尚的使用者，也可以單純燙印英文字串，輕鬆為手機殼加上輕奢質感。

手機殼的包覆性強，能幫手機抵擋絕大部分的外力衝擊，但螢幕保護貼也很必備。尤其經常使用S Pen的用戶，長期用筆尖劃螢幕玻璃，螢幕玻璃表面的塗層將更容易耗損。犀牛盾推出衝擊曲面保護貼，以多層耐衝緩衝材料製成，搭配手機殼使用，更能為Note 20/20 Ultra提供更全面的防護，非玻璃材料也能延長保護貼使用壽命，避免邊角破裂而一換再換。

這次Note 20/20 Ultra後置三鏡頭主相機、LED 補光燈、麥克風，面積更大也提高碰撞機率。犀牛盾也推出耐衝擊鏡頭座貼，為鏡頭座加強防護。另外最重要的配件莫過於充電線，因為工作而需要長時間在外奔走開會、與客戶碰面，家裡、包包、辦公室隨時備一條充電線已經是白領族群的生活習慣之一，犀牛盾也貼心為Note 20系列使用者準備好Type-C to Type-C充電傳輸線，不但耐用且充電傳輸速度快。對三星Galaxy Note20系列的犀牛盾顫品感興趣的話，於官網結帳頁面輸入【20PIT-NT20】還能享有額外優惠。

(科技)