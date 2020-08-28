新竹市原住民身心障礙者協會總幹事孫敏聿是來自平地的漢人，2002年投入媒體工作時，因緣際會接觸不少弱勢民眾與原住民，屢屢看見被政府的網子遺漏的人，帶給她不小的震撼，於是轉投社工領域，並希望能搭建弱勢者與政府的橋梁，改變結構性的問題。

孫敏聿過去曾擔任知名媒體記者，上山下海跑遍全台尋訪社會角落的弱勢族群，協助媒合社會資源提供急難家變者幫助。孫敏聿回憶讓她印象最深刻的，就是在南投遇到一名獨居男子，該男子除了中風之外也失語、失能，但因有婚姻關係無法申請低收證明，當時透過基金會給予一些幫助，半年後再追蹤，發現男子已死亡。

「台灣的社會怎會發生這樣的事？」這讓孫敏聿大受震撼，也充滿疑問，她發現當時的長照系統無法解決該獨居男子困境，光是用錢無法解決結構性的問題。於是孫敏聿離開媒體圈後，轉而攻讀社工碩士，研究台灣山地原住民身心障礙者福利輸送困境。

與此同時，孫敏聿投入原住民事務的工作，來到新竹縣的山區，開辦職訓班，希望讓部落的民眾學習技能並取得證書，接著在2015年到新竹市擔任新竹市原住民身心障礙者協會總幹事，營運頂埔原住民文化健康站，讓散居市區的原住民長者與有需要的民眾，都可以來參加文健站活動。

對於文健站，孫敏聿有一套自己的想法，一般對文健站的刻板印象是長者前來活動筋骨、交交朋友的地方，但孫敏聿希望成為文化傳承的場域，文健站能被賦予更多的功能。不過孫敏聿也發現，台灣在原住民長照其實走得很前面，她希望未來能成為長輩與孩子們之間的橋梁，更要做長者與政府之間的翻譯，在政策上給予政府更好的建議。

(中時 )