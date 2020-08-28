日本首相安倍晉三再次因健康狀況辭職，他不僅是日本戰後立憲第2位當過4屆首相的政治人物，也是首相任期最長的一位。安倍主政時間長，從政風格與政績褒貶不一，他有些個人的小毛病經常在公共場合或國際場合被鏡頭捕捉到，因而常遭媒體取笑，雖然安倍多半一笑置之，對傳統上非常重視禮節的日本民眾來說卻極為尷尬。

安倍雖身形稍瘦，但經常提褲子恐怕還是習慣造成，而且他似乎也不以為意。（圖／搜狐網）

在國際會議上，安倍也被媒體捕捉到公然提褲子，即便滿場的攝影機他也不在乎。（圖／搜狐網）

媒體常提到安倍的日常癖好之一是「提褲子」。安倍在許多會習慣性地撩起西裝提拉褲腰帶，有時連重要場合或女性在場都不太避諱，同樣忘情地在眾人面前拉起褲腰帶。有一回在美日韓3國領導人會議上，身旁美國總統歐巴馬與韓國總統朴槿惠握手時，安倍站一旁提褲子，不巧又被媒體拍到。或許是他身形略瘦，習慣性地腰帶繫得較鬆，所以才常感到要拉高褲子與腰帶來整肅儀容，不料在公開場合卻適得其反。

安倍打瞌睡的鏡頭經常在媒體與網路上出現，可能也與他的身體狀況不佳有關。（圖／網路）

網路上傳出的安倍打瞌睡照片，大部份都是在議場內，媒體經常以此取笑。（圖／網路)

安倍的第二個常被媒體取笑的毛病是常在會議上「打瞌睡」。日本受東方文化傳統影響，各種會議數量極多，這種現象在政府與企業內都相同。安倍與許多政府官員或企業主管一樣，在冗長無趣的會議中會不自禁地打瞌睡。很多日本人認為這種習慣是因為日本職場應酬多，下班後的飲宴很普遍，加上工作勞累，睡眠不足是常態，因此在沉悶的會議中打瞌睡，安倍也不能免俗。除此之外，安倍健康狀況不佳已有多年，首相工作繁重，顯然身體上的負擔更沉重。

安倍有一次在活動中會見日本櫻花小姐，眼睛直盯著美女看，被媒體逮個正著。（圖／搜狐）

安倍夫婦烏克蘭總統波洛申科夫婦會面時的尷尬場面，安倍應該算是在政府領導人會見時出糗次數最多的一位。（圖／搜狐網）

還有一樣經常被許多外國人視為日本男人習性的是「好美色」。安倍在很多場合也不忌諱對美女多看幾眼，即便明知攝影鏡頭對著自己，安倍也不放過對美女多看幾眼的機會。媒體常捕捉到安倍盯著美女的鏡頭，也常出現因安倍看美女看得出神，在鏡頭尷尬出糗。例如有一次與烏克蘭總統夫婦會面後合照，安倍落下夫人安倍昭惠，失神地走往烏克蘭第一夫人身旁，被烏克蘭總統波洛申科一把拉住，讓一旁安倍昭惠滿臉尷尬。

(中時新聞網)