小英政府今天拍板，將開放含瘦肉精萊克多巴胺豬肉，及30月齡以上的美國牛肉，美豬、美牛一起放行。消息一出，2009年因為力挺美牛，遭到民進黨政府強烈反對的前衛生署長楊志良直呼，請蔡英文先道歉，他指當年只是要開放一般的美牛，做足了風險評估，他還為此飛到美國與專家開會，如今蔡英文說「時空背景」不同，根本是混蛋話，直呼自己是最大受害者。

楊志良表示，當年只是說要開放一般的美牛，且也都說依照國際標準，且定了非常多的規定，包含內臟不能吃、絞肉不能進，如今都放寬，那不就代表當年的反對都是一場錯誤？蔡英文應該要跟他道歉！

對於蔡英文解釋，因為時空背景改變了，所以可以進口了，楊志良更氣憤質疑，「時空背景每天都不一樣啊」，怎可以講這種混蛋話，他感嘆，如今民進黨政府的「昨日之非」，成為「今日之是」，因為「舔美」就講了一句空話。

此外，楊志良更指出，政府沒有先公開風險評估標準，就先公布要開放，這也是完全不符合流程，若沒有先對人民交待相關配套，例如美國的牛豬應該和國內的肉品完全分櫃，分開陳列，以及價格要有所區別之前，不該斷然開放。

(中時 )