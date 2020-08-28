鐵人一姊李筱瑜，海外征戰將近20年，雖然已告別職業舞台，這次為了體表會演出，重新展開高強度訓練。臺北象山親山步道是她的秘密練習基地。

109年「SUPERSTAR體育表演會」（體表會），9月19日將在臺北小巨蛋登場。這次有超過30組的頂尖團隊參與，主辦單位克服了場地限制，特別邀請到「台灣鐵人一姐」李筱瑜，將鐵人三項搬到舞臺上呈現。李筱瑜雖然已經告別職業舞臺，但這次為了體表會的演出，重新展開高強度訓練，包括在臺北象山進行跑山訓練。她坦言即使在鐵人三項有著豐富的征戰經歷，但第一次登台演出，仍感到緊張又期待。

李筱瑜在25歲時遇到人生轉捩點，想透過嘗試不同事物轉換心情，在朋友建議下第一次接觸鐵人三項運動，除了以業餘身分參加外，同時也挑戰馬拉松、登高賽、自行車賽和越野挑戰賽等項目。常見的鐵人三項運動分51.5公里的標準賽、長距離的113公里以及226公里，李筱瑜都挑戰過，每當她完成一個難度挑戰後，都想朝更高強度去努力，可以不斷挑戰自己，這是她認為鐵人三項最令她著迷的地方。

「經過這些比賽覺得自己其實都做得到，所以想設定一個更高的目標去挑戰，想成為鐵人三項的世界前10。」李筱瑜在人生每個階段都設下一個目標，成為不斷前進的動力，最終在2017年於法蘭克福歐洲冠軍賽拿下第10名，達成職業生涯重要的里程碑，並且在2018年告別職業生涯。

對於要在舞台呈現鐵人三項，李筱瑜表示「除了配合舞臺燈光等等帶來視覺上的體驗外，臺灣在長距離比賽（鐵人三項）發展時間算比較短，我也想要透過這次的機會，讓大家認識臺灣有這些在長距離項目上比賽的選手，並且傳達不論任何事情、目標，只要持續努力，最重要的是願意去嘗試，其實都是能夠達成的。」。

作為貫串整場的演出項目，李筱瑜在舞臺呈現方式上賣關子，希望觀眾可以好好期待一下，好奇的觀眾朋友們千萬不要錯過。

體育署i運動資訊平台打造的網路節目，特地請瑞士綜合格鬥好手”麻努”體驗李筱瑜的訓練過程。（體育署提供）

國民體育日體育表演會將於8月29日(星期六)下午1點正式開放網路免費索票，有興趣民眾請上網搜尋活動官網「i 運動」（http://isports.sa.gov.tw/），另配合中央疫情指揮中心之建議，有別於往年分區不劃位之做法，今年活動入場將採取實名制及對號入座，民眾於KKTIX索票完成後，演出當天除提供票券證明外，還須攜帶個人身分證件至活動會場進行登記，並於小巨蛋內須全程配戴口罩，相關細節將會公布於索票網頁。

屆時將配合中央流行疫情指揮中心調整相關防疫措施，9月19日當天無法親臨現場的民眾也不要太失望，體育表演會將於當天晚上7點於年代MUCH台、中視數位新聞台、壹綜合MOD頻道、LINE MUSIC、ETtoday東森新聞雲、i運動YT及FB粉絲團、MOE SPORTS等平臺進行轉播，讓全國觀眾都能即時收看精采絕倫的現場演出實況。

(中時 )