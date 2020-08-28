蔡英文總統今天宣布開放含瘦肉精的美豬、30月齡以上的美國牛肉進口。對此，國民黨智庫副董事長連勝文叫陣蔡英文，直接宣布美豬不好吃也不會買，若做不到這個，那當年支持蔡的豬農恐怕被騙到欲哭無淚了。

連勝文在臉書以自身經驗表示，美國豬肉不好吃，在美國的中餐館，牛肉餐點比豬肉多，豬肉最常見的料理是糖醋排骨，要不然就是咕咾肉，然而美豬進口對台灣豬農的影響，並不是因為美國豬肉不好吃就沒事，而是如果美國以大量低價的豬肉來搶佔市場，特別是大宗餐飲，或豬肉加工品市場，那會不會嚴重影響到台灣豬農的生計？

連勝文指出，蔡英文曾說「敢進口美豬，總統就下台」，如今卻180度的轉變，只是證明了蔡英文在面對台灣外部的緊張情勢時，只能拼命討好美國總統川普這個靠山，才能夠穩固自己與民進黨一干徒眾的權力，以及因權力而來的龐大金錢利益。

連勝文也向蔡英文叫陣，不知道蔡英文敢不敢像他一樣，直接宣布美國豬不好吃，自己絕對不買，如果連這個都不敢，那當年支持蔡英文的這些豬農，恐怕真的要被蔡騙到欲哭無淚了。

(中時 )