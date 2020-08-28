民進黨當局宣布自美國進口牛肉豬肉，大陸國台辦發言人馬曉光表示，民進黨當局不顧民意反對，為政治目的開放有問題隱患的美國農畜產品進口，損害島內民衆的健康福祉，「藉機換取外部勢力對臺獨勢力的支持，勢必遭到兩岸同胞的堅決反對。」

總統蔡英文今天下午宣布開放含瘦肉精美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。針對延宕以久的美豬美牛問題，蔡英文說，經過這幾年評估，在保護國人健康下，依據科學證據國際標準，訂定美國豬肉萊克多巴胺進口安全容許值，以及放寬30月齡以上美國牛肉進口。蔡英文強調，這是基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標決定。

蔡英文表示，她今天是替台灣做出關鍵決定，解決懸宕已久的問題，有關美國牛、美國豬進口，經過這幾年謹慎評估，她已責成相關部門，在保障國人健康前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺的安全容許值，並放寬30月齡以上美國牛肉進口。

蔡英文說，這是基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標決定，台灣經濟正站在歷史轉折點，並為台灣推開障礙、打開活路。

(中時 )